Eurozona | indice PMI | economia quasi stabile | calo marginale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (askanews) – L’attività economica dell’ha indicato valoristabili, in base ai dati provvisori dell’indagine PMI di marzo, diffusi oggi da S&P Global, che hanno registrato solo undella produzione di beni e servizi. La modesta ripresa del settore terziario ha preso vigore, ed è stata accompagnata da un declino più debole della produzione manifatturiera. Tuttavia, le attuali contrazioni riportate in Francia e Germania hanno controbilanciato la maggiore ripresa del resto dell’, segnalando un quadro economico non uniforme. C’è statopiù lento degli ordini e il miglioramento della fiducia nei prossimi 12 mesi, quest’ultima salita al valore più alto in 13 mesi. Dopo i ritardi registrati sulla tratta del Mar Rosso all’inizio ...