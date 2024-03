Europee | Tarquinio | ' candidatura? Me lo hanno chiesto in tanti | ci sto pensando'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Se mi candido alle? “Mi piace il mio lavoro ma ho sempre sostenuto che il giornalista che entra in politica poi non torna indietro. Ci sto ragionando sopra, me loin molti. Chi mi corteggia di più tra Conte e Schlein? Non sono un tipo che va all'asta, dico solo che sto valutando proposte serie. Santoro? E' stato coraggioso, io non credo ai partiti di scopo però”. A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'ex direttore di Avvenire Marco