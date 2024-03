Europee | M5s candida Giuseppe Antoci L’annuncio di Conte sui social | “Un campione dell’antimafia Noi in trincea contro la criminalità”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024)sarà il capolista del Movimento 5 stelle per la circoscrizione isole alle elezioni. “Candidiamo un” ha dettoannunciando la scelta diin un video diffuso sui, ex Presidente del Parco dei Nebrodi e attuale Presidente onorario della Fondazione Caponnetto, è noto, sottolinea il M5s, per essere l’autore del cosiddetto Protocollo, un strumento grazie a cui sono state pesantemente colpite le famiglie mafiose per ciò che attiene le frodi sui fondi europei per l’agricoltura in mano alle mafie. Proprio l’Europa per bocca della Commissione Europea, viene spiegato, ha caldeggiato agli Stati membri ...