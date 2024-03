Europee | le mosse di Calenda per superare lo sbarramento | dall’accordo con i repubblicani ai giovani di Nos

(Di giovedì 21 marzo 2024) A quasi un anno dal fallimento del progetto del Terzo polo, con la rottura definitiva con Matteo Renzi, Carlosi prepara ad affrontare le prossime elezioni. Lo scoglio della soglia didel 4% è il principale problema da affrontare. E allora è tempo di accordi.ne ha annunciati già alcuni per provare a convogliare il voto deicon il media-partito Nos, ma anche con uno storico simbolo della politica italiana come la foglia di edera del Partito repubblicano. Mobilita anche l’associazione Popolari Europeisti Riformatori, che però è fondata da due parlamentari che fanno parte proprio di Azione. Ultimo annuncio in ordine di tempo è quello dell’accordo federativo tra Azione e il Pri. I segretari dei due partiti, Carloe Corrado De Rinaldis ...

Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, detto ‘Giogiò’, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli per futili motivi, apre a un suo possibile impegno in politica. “La politica è una ... (secoloditalia)

Meteo Italia - In arrivo due perturbazioni, la più incisiva nel weekend. Attesi rovesci, temporali e grandine ma localizzati. Ecco dove - L'egemonia anticiclonica che si è instaurata sull'Europa occidentale nelle ultime 24 ore non resisterà a lungo. Due le azioni che cercheranno di allontanarla dall'Italia e in parte ci riusciranno. Una ...3bmeteo

Cateno De Luca arruola il Capitano Ultimo per le Europee: "Siamo come i Mille di Garibaldi, ma diventeremo milioni" - Il leader di Sud chiama Nord continua la sua funambolica campagna acquisti per il voto di giugno. Dopo l'ex leghista Castelli è il turno del ...huffingtonpost

Borsa: Europa a due velocita' dopo Fed, banche frenano Milano (+0,1%) a meta' seduta - Rimbalza St. Oro record sopra i 2.200 dollari l'oncia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Si muovono a due velocita' gli indici europei, dopo che la Fed ha confermato le prospettive di tre ...borsaitaliana