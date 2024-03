Europee | Conte | ' candidiamo Giuseppe Antoci | campione antimafia' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Capolista per la circoscrizione isole alle elezioni Europee "undell'", perché il M5S "è sempre in prima fila, in trincea nella lotta alla mafia": si tratta di, autore di uno strumento -"il protocollo- che noi sosteniamo"- finalizzato ad "impedire che i fondi europei possano cadere nelle mani della criminalità organizzata, possano andare nelle tasche della malavita". "Noi siamo inflessibili a contrastare ogni volta che, in particolare questo governo, impedisce i presidi nella lotta alle mafie, presidi contro la corruzione, presidi della legalità". Lo annuncia in un video sui social il leader del M5S. (segue)