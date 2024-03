Europa in guerra Macron spinge sui bond della difesa No di Germania e frugali | l' Italia può essere decisiva

(Di giovedì 21 marzo 2024) Parigi incassa il sì dell'Estonia. Laguida il fronte del no insieme ai Paesi. L'potrebbeper stabilire l'emissione di obbligazioni comuni per le armi Segui su affarni.it

I frugali tornano alla carica. Determinati a evitare ogni fuga in avanti dell?Europa sui bond comuni per la difesa. E a dire no, insomma, al piano di dotare l?Unione di un nuovo Recovery,... (ilmessaggero)

Nella guerra , per Putin , non c’è in ballo solo il destino di alcune regioni ucraine: ma la formazione di schieramenti contrapposti. Sembra però che diversi governi europei non l’abbiano capito: e ... (corriere)

Piano Ue per preparare i cittadini alla guerra: “Serve risposta militare-civile rafforzata”. Ma Borrell rassicura: “Non dobbiamo esagerare” - Mentre i leader chiamano il riarmo e il conflitto, la bozza del Consiglio europeo prepara il continente all’ipotesi di una guerra. Finora erano state solo parole, ora è scritto nero su bianco che all’ ...ilfattoquotidiano

Ucraina, Zelensky: "Sconfitta Putin questione di vita o di morte" - La sconfitta di Putin è "una questione di vita o di morte per tutto ciò che ha valore per noi in Europa". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo oggi 21 marzo, in ...adnkronos

Ucraina, Zelensky: la scarsità di munizioni è umiliante per l’Europa - Bruxelles, 21 mar. (askanews) – Per l’Ucraina “le munizioni sono una questione vitale. Sono grato per la creazione del Fondo di assistenza all’Ucraina che ammonta a 5 miliardi di euro e per il sostegn ...askanews