Eurolega | l' Olimpia sfodera una grande prestazione e sbanca Montecarlo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Monaco (), 20 marzo 2024 – L’EA7 Emporio Armani Milano estrae dal cilindro una delle prestazioni più convincenti della sua stagione e, nel 30° turno della regular season dila Salle Gaston Medecin dibattendo il Monaco padrone di casa con un perentorio 98-80 e tenendo così viva la pur flebile speranza di riagganciare il treno play-in . Un sigillo dipeso specifico quello conquistato dagli uomini di coach Ettore Messina, che hanno squadernato un’eccellente pallacanestro sia in difesa, dove hanno saputo limitare le pericolosissime bocche da fuoco monegasche (su tutte l’ex di serata Mike James, decisivo nel match d’andata e arrivato questa sera soltanto nel finale a quota 10 punti), che in attacco dove hanno giocato in maniera corale e compatta, portando ben ...

Milano vince su Chieri per 98-80 nel match valido per l’ Eurolega 2023 /24. La partita rompe così la striscia di sconfitte degli uomini di coach Messina e mantiene i milanesi in corsa per i play-in. ... (sportface)

Milano batte Monaco davanti al principe Alberto - L’Olimpia Milano sorprende tutti, non vincendo ma stravincendo sul campo dell’AS Monaco terzo in classifica dopo tutte le difficoltà di questi mesi e il doppio KO in Eurolega e campionato contro… Legg ...informazione

Milano vince con il Monaco, Ettore Messina soddisfatto per la coesione della squadra - Nella partita della trentesima giornata di Eurolega l’ EA7 Emporio Armani Milano si impone contro il Monaco alla Salle Gaston Medecin di Fontvieille per 98-80 e tiene a tiro la zona play-in. Per ...sportal

Olimpia, serata di gala: batte il Monaco e resta in vita per i play-in - L’EA7 vince con autorità in casa della squadra di Obradovic, terza in classifica. Finisce 98-80, il decimo posto ora è a una vittoria di distanza ...gazzetta