Euro U 21 | Nunziata Gare con Lettonia e Turchia fondamentali

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Abbiamo l'opportunità di giocare queste due partite in casa". ROMA -per indirizzare il girone. Carmine, tecnico dell'Italia Under 21, non usa giri di parole per descrivere l'obiettivo della sua nazionale nelle prossime due partite contro terzultima e penultima del raggr