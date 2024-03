(Di giovedì 21 marzo 2024) Un colpo di sonno e... un sacco di danni. Ieri mattina poco dopo le 6 undi 21 anni di Pandino che era andato ad accompagnare la mamma al lavoro, mentre stava rientrando casa, in via Mercato, all’altezza della rotatoria all’altezza della quale si trovano la sede dell’Asst di Crema e la casa di comunità, ha accusato un colpo di sonno ed è uscito di, finendo sul marciapiede alla sua destra e travolgendo le transenne per una ventina di metri, fino in via Fondulo e fermandosi con la sua Opel Meriva su un fianco. Fortunatamente nessun passante stava transitando da quella parti. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Rossa di Crema. Volontari hanno controllato le condizioni del ragazzo, portandolo indove è stato ricoverato con qualche contusione. Doppo essere stato medicato e stato ...

Esce di strada e cappotta. Un giovane in ospedale

