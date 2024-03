Enzo Bucchioni tra il Napoli | la Nazionale e…

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ha parlato anche delil giornalistaa Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Spalletti fa bene a tenere il gruppo sulla corda, all’Europa ci andrà solo chi lo avrà seguito con dedizione dentro e fuori dal campo. Queste partite negli USA saranno cruciali per capire chi c’è con la testa, speriamo di ricevere segnali di crescita immediati”. Caso Acerbi-Juan Jesus “Caso Acerbi? È stato fatto un errore colossale di comunicazione, ha buttato via l’occasione straordinaria di fare mea culpa con umiltà e dignità. E invece ha negato tutto, costringendo l’avversario a dare la sua versione. Probabilmente l’immagine di Acerbi sarebbe anche venuta fuori al meglio, facendo ammissione di colpa e facendo autocritica. Negare e cercare delle scuse, invece, mette ...

