Enel | nel 2023 Ebidta +11 | 6% e utile netto +20 | 7%

(Di giovedì 21 marzo 2024)chiude ilcon l'Ebitda ordinario a 22 miliardi di euro, in crescita dell'11,6%, e l'ordinario a 6,5 miliardi, in aumento del 20,7%. Lo rende noto il gruppo rilevando che sono stati conseguiti tutti gli obiettivi strategici previsti per ile precisando che la generazione di cassa operativa segna una crescita del 63% rispetto al 2022 e superiore di 3 miliardi rispetto al valore massimo storico del gruppo

Venti giorni di permesso e di congedo retribuito e aiuti. È questa la misura che Enel ha disposto per sostenere i genitori e la condivisione dei compiti di cura. In occasione del 19 marzo, festa del ... (formiche)

>>>ANSA/ Un ortofrutteto solidale come riscatto e inclusione - (di Manuel Scordo) (ANSA) - CAGLIARI, 21 MAR - "Unire le energie per costruire un mondo migliore, per lasciare il mondo meglio di come lo abbiamo trovato. Questo è l'insegnamento più attuale che possi ...msn

Sciopero, si ferma la centrale di Portovesme - Dalle 23 di stanotte fino alle 23 di domani è prevista la fermata totale della centrale Enel Grazia Deledda di Portovesme. L’impianto non produrrà energia elettrica per la protesta dei lavoratori: sec ...rainews

A Iglesias il progetto sostenuto da Enel Global Trading - "Unire le energie per costruire un mondo migliore, per lasciare il mondo meglio di come lo abbiamo trovato. Questo è l'insegnamento più attuale che possiamo seguire". (ANSA) ...ansa