Enel | l’utile balza a 6 | 5 miliardi e centra tutti i target

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un 2023 sprint per. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha infatti chiuso lo scorso esercizio con un utile netto ordinario di gruppo a 6,5di euro, in crescita del 20,7% sul 2022. Di riflesso, il risultato netto si è attestato a 3,4, in netta crescita (+104%) rispetto all’anno precedente. Bene anche sul fronte finanziario, con l’indebitamento sceso a 60,1, lo 0,8% in meno rispetto al 2022.questi numeri sono perfettamente in linea con istrategici indicati nel corso del 2023. Per chiudere il conto economico, “le azioni manageriali realizzate hanno permesso di migliorare significativamente la generazione dei flussi di cassa con un Ffo (Funds from operations) pari a circa 14,8di euro, che registra un incremento di ...