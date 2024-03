Enav | dividendo record per gli azionisti e Monti presenta le strategie per il futuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024), l’ente responsabile per la gestione del traffico aereo in Italia, ha concluso l’anno fiscale 2023 con risultati economici notevolmente positivi, segnando un profitto netto consolidato di 112,7 milioni di euro, che mostra un incremento del 7,9 per cento rispetto all’anno precedente. Questo periodo è stato caratterizzato da un’intensa ripresa dei viaggi e dell’attività aerea, con un incremento dell’11 per cento del traffico di rotta, misurato in unità di servizio, e un aumento del 10,9 per cento del traffico di terminale sul territorio nazionale, rispetto al 2022. “Il 2023 ha segnato unnel numero di voli gestiti sopra il territorio italiano”, ha affermato l’amministratore delegato Pasqualino, sottolineando come gli investimenti mirati nelle attività principali abbiano posizionatotra i leader ...