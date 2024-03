Emily Ratajkowski sfoggia gli anelli di divorzio | “Mi ricordano che posso rendermi felice”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 21 marzo 2024)hato su Instagram due meravigliosidi diamanti ma no, non si tratta didi fidanzamento, bensì didi. La sua ultima trovata ha fatto in breve il giro del mondo, un modo per celebrare sé stessa e il cambiamento dopo ilda Sebastian Bear-McClard, col quale ha avuto un figlio. “Glirappresentano la mia evoluzione personale. Non penso che una donna dovrebbe essere privata dei suoi diamanti solo perché sta perdendo un uomo”, ha spiegato in un’intervista a Vogue.celebra il cambiamento con glidiDobbiamo ammettere che è un’idea alquanto bizzarra....