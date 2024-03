Emergenza litorale a Fiumicino | il Sindaco chiede l’intervento della Regione Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024- “Stanziati 400 mila euro per progettare nuovi interventi di difesa suldel Comune di–ha dichiarato ilMario Baccini durante il suo intervento in Consiglio Comunale, in merito alla mozione, presentata all’ordine del giorno, sulla “Valutazione interventi urgenti per erosione costiera e smottamento dei pennelli in scogliera.” “La situazione delè soggetta a continui cambiamenti provocati dagli intensi mutamenti climatici e dalle variazionilinea di costa. In occasione dell’ultimo convegno tenutosi a Frascati presso la ESRIN, uno dei sei centri dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato messo in risalto cosa succederà nei prossimi anni lungo le coste a livello nazionale, e risulta evidente l’urgenza di mettere in atto ...