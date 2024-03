Emergenza abitativa Rom e migranti | domani presidio in piazza Municipio a Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024), 22 marzo, alle ore 10 si terrà unfuori Palazzo San Giacomo, per dire basta alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti di base che colpiscono chiunque si trovi in una situazione di, italiani, rom, cittadine e cittadini di, della sua area metropolitana e del mondo. Ildi venerdì 22 marzo a, si configura come una giornata in cui si uniscono le istanze di centinaia di persone che sono state penalizzate da anni di blocco del diritto alla residenza, e rappresenta una tappa importante nel processo di costruzione di un fronte compatto di quanti in questa città si occupano di ...