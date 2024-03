Elezioni europee | Salvini | “Lega punta alla doppia cifra”

La Camera ha dato il via libera definitivo al Decreto elezioni, che include diverse novità per il voto del 2024. Tra le misure più attese, la sperimentazione del voto per gli studenti fuori sede ... (orizzontescuola)

Da team dedicati a strutture più forti per fare fact checking, fino alle norme per gli influencer, ecco come la Commissione intende affrontare i problemi di manipolazione del voto (wired)