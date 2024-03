Elezioni europee | cosa devono fare le big tech per proteggerle

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da team dedicati a strutture più forti perfact checking, fino alle norme per gli influencer, ecco come la Commissione intende affrontare i problemi di manipolazione del voto

Le elezioni europee in programma a giugno possono rappresentare uno spartiacque fondamentale per il futuro politico del nostro continente. In un periodo storico particolarmente complesso, basti ... (tpi)

La Camera ha approvato la conversione in legge del decreto Elezioni , che fissa le date per le Europee dell'8-9 giugno e introduce anche alcune novità: la possibilità per gli studenti fuori sede di ... (fanpage)

Cosa devono fare le big tech per proteggere le Elezioni europee - Da team dedicati a strutture più forti per fare fact checking, fino alle norme per gli influencer, ecco come la Commissione intende affrontare i problemi di manipolazione del voto ...wired

Ue: Cia, presentato manifesto per Elezioni 2024. Serve piano strategico per agricoltura - (mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 21 marzo 2024 – Presentato a Bruxelles il manifesto di Cia-Agricoltori Italiani per le Elezioni europee 2024. Crisi climatiche e sanitarie, tensioni sociali e una situa ...mi-lorenteggio

Su che argomenti verteranno le prossime Elezioni europee - In concreto, la politica europea ha fatto sempre molto poco per l'ambiente, adottando un approccio alla gestione del problema che suscita solamente odio e rigetto da parte del popolo verso quello che ...giornalelavoce