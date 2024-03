(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il presidente della Provincia di Matera epresidente alle Regionali 2024 pere Movimento 5 stelle, Piero, è rimasto lievementein unnella notte mentre rientrava a casa da Potenza, dopo la conferenza stampa tenuta insieme ad Angelo Chiorazzo ed altri impegni politici. Era a bordo di una Bmw, guidata da un'altra persona, che per cause da accertare è uscita di strada all'una sulla strada statale 407 Basentana al km. 99.anche il vice sindaco di Montalbano Jonico Giuseppe Antonio Di Sanzo. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati e medicati nell'ospedale di Policoro. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tinchi. ...

Il presidente della Provincia di Matera era a bordo di una Bmw guidata da un'altra persona Il presidente della Provincia di Matera e candidato presidente alle Regionali 2024 per centrosinistra e ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il presidente della Provincia di Matera e candidato presidente alle Regionali 2024 per centrosinistra e Movimento 5 stelle, Piero Marrese , è rimasto lievemente ferito in un incidente ... (periodicodaily)

Puigdemont si candida alle Elezioni in Catalogna e rinuncia alle europee - L'annuncio è stato fatto durante un evento in un piccolo comune alla frontiera franco-catalana: Carles Puidgemont si candiderà alle Elezioni in Catalogna del prossimo 12 maggio. L'ex-presidente della ...tg.la7

Elezioni Basilicata, candidato centrosinistra Marrese ferito in un incidente stradale - Il presidente della Provincia di Matera e candidato presidente alle Regionali 2024 per centrosinistra e Movimento 5 stelle, Piero Marrese, è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale nella ...adnkronos

L'auto su cui viaggiava Piero Marrese fuori strada, candidato illeso - Piero Marrese (Pd), presidente della Provincia di Matera e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Basilicata nelle Elezioni del 21 e 22 aprile, è rimasto coinvolto in un incidente ...ansa