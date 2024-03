Elezioni amministrative Sarno | proseguono gli incontri della civica “Con Noi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 24 Vincenzo Sirica incontrerà la cittadinanza al bar Marisaglicon la cittadinanza promossi dalla lista“Con Noi”, a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Sirica. Dopo gliche hanno coinvolto Episcopio e Lavorate, la coalizione, formata anche da numerosi giovani, approda nel centro città. È previsto infatti per domenica 24 marzo un nuovo incontro presso il bar Marisa, per discutere di potenzialità, rinnovamento e novità per la città dei Sarrastri. “Siamo convinti che sia fondamentale ricucire il rapporto tra politica e cittadini. Andremo avanti con gli, aumentandone l’intensità, per comunicare la nostra idea di città ed ascoltare le propostepopolazione”, ha detto Sirica. L'articolo ...