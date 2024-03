Elenoire Casalegno inviata dell’Isola dei Famosi Ecco chi sono gli opinionisti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 21 marzo 2024)(Us Mediaset)arrivate le conferme ufficiali sull’Isola dei2024. Come DM anticipato, Sonia Bruganelli ricoprirà il ruolo di opinionista. Accanto a lei il giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’a Cayo Cochinos in Honduras sarà, che succede ad Alvin. La prima puntata è fissata per lunedì 8 aprile con l’inedita conduzione di Vladimir Luxuria. Tra pochi giorni i concorrenti prescelti partiranno per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica.