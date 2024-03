Egonu si prende Milano | | Fiera di giocare con voi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono già rientrate in Italia, all’alba di ieri, poche ore dopo l’impresa col Fenerbahce valsa la prima storica qualificazione alla finale di Champions League, le giocatrici dell’Allianz Vero Volley. Il calendario non conosce pause: domenica si giocherà l’ultima giornata della regular season di serie A1, in trasferta con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, e mercoledì inizieranno già i playoff, con un quarto contro un’avversaria ancora da scorpire. Mentre le ragazze del Consorzio pensano già a questo ed altri appuntamenti, oggi è doveroso sottolineare l’impresa compiuta da un gruppo che si è trovato a un passo dal baratro prima di poter festeggiare un golden set che resterà nella storia. La partita disputata mercoledì sera a Istanbul (e volando anche all’Opiquad Arena di Monza, dove si sono dati appuntamento gli Stellars e tutti gli altri tifosi ...

