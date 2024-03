“Effetto rebound” | l’Università spiega perché l’economia circolare non decolla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pisa, 21 marzo 2024 – L'Economiaè una grande opportunità d’innovazione e investimento, ma migliora davvero la sostenibilità ambientale? Solo se si interviene sull'intera filiera. A dirlo è Pierluigi Zerbino, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi del Territorio e delle Costruzioni dell'Università di Pisa, autore di numerosi articoli scientifici e divulgativi sul cosiddetto "". Ossia quel fenomeno per cui i possibili benefici ambientali derivanti dalla transizionesono in parte o totalmente annullati da un aumento della produzione e dei consumi dovuti a dinamiche di mercato. “Sulla carta,è spesso rappresentata come la soluzione a molti dei nostri di problemi ambientali, dal cambiamento climatico ...