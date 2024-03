EEuro Il titano Taddei esce di scena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Niente da fare per Giuseppe, rappresentante della Federcalcio di San Marino nelle recenti qualificazioni agli Europei di eFootball disputati su Play Station 5 con FC 24. Il gamer sammarinese ha condiviso il girone con Azerbaijan, Grecia, Spagna, Croazia, Estonia, Grecia e Francia. Tutte le sfide si sono sviluppate su doppia partita (andata e ritorno, di fatto) con risultato finale aggregato. Straordinario il debutto, che ha vistotravolgere il gamer azero con un perentorio 17-2 nel doppio confronto. Non è andata altrettanto bene, purtroppo, nei restanti sei incontri. La prima giornata è andata in archivio con due prevedibili sconfitte con Grecia e Spagna (10-3 e 9-3). L’ultimo confronto giornaliero ha proposto la Croazia, risolvendosi in due partite molto equilibrate. Tanto che fino agli ultimi 15 minuti regnava il perfetto equilibrio, ...