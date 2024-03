Eclissi dell’8 aprile | perché negli USA si raccomandano scorte di cibo e carburante e scuole chiuse

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'82024 è attesa l'di Sole totale più lunga del secoloStati Uniti. In occasione dell'evento le autorità stanno chiedendo ai residenti delle località più coinvolte di faredi, inoltre è stata disposta la chiusura delle. Ecco cosa sta succedendo.

