Quando all’inizio di quest’anno Mark Zuckerberg annunciò l’impegno di Meta nelle intelligenze artificiali, decise di farlo citando un dato in particolare. Non tanto la quantità di ... Contenuto a ... (ilfoglio)

La rete, un nuovo modo per guadagnare soldi. Ecco come si può monetizzare un contenuto - L'avvento dei social ha rivoluzionato la vita di tutti, offrendo opportunità di guadagno attraverso followers, like e sponsorizzazioni. Piattaforme come Youtube, Tiktok e Instagram sono diventate ...ilrestodelcarlino

Ecco che cosa è la memoria . E perché è così importante - Una vita senza memoria non sarebbe tale, lo stesso un’intelligenza senza la possibilità di esprimersi. SCUOLA MEDIA RADICONDOLI.lanazione

Ecco tutti i nomi dei protagonisti - La redazione giornalistica della scuola, guidata dal dirigente Rosa Laura Ancona e con il supporto dei docenti tutor, ha realizzato un disegno supervisionato dalla professoressa Laura Monti.lanazione