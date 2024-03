Ecco il volto della donna “vampiro” italiana | fu trovata con un mattone in bocca nella tomba

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez continua a tenere banco. L’imprenditrice digitale ha scelto il salotto di Fabio Fazio per la sua prima uscita pubblica dopo l’ormai noto “caso Pandoro”, il ... (ilfattoquotidiano)

Grande Fratello, Giuseppe assicura: "Non sono ancora entrato nell'ottica che sono in tv" - E ad oggi, lo stesso gieffino si è detto incredulo di un fatto in particolare. Di cosa si tratta Ecco le sue parole. Intanto una cosa è certa: stasera si terrà la semifinale. Secondo Sisal, Federico ...today

Rifiuti elettronici, ne produciamo ancora troppi: crescono cinque volte più velocemente del riciclo - La produzione di rifiuti elettronici sta crescendo con una velocità 5 volte maggiore rispetto a quella con cui li ricicliamo. Il rapporto delle Nazioni Unite afferma che abbiamo prodotto 62 milioni di ...hwupgrade

Earth-2, Ecco cos'è il nuovo progetto pazzesco di una Terra digitale - Nvidia rivoluziona la previsione del clima con Earth-2: un nuovo approccio AI per una previsione dettagliata del clima del nostro pianeta.tomshw