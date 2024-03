Ecco come funzionano le banche clandestine cinesi in Italia

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’ultima operazione che riguarda il metodo “China underground bank” inè stata firmata dai finanzieri del Comando provinciale di Vicenza nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura vicentina. Operazioni di riciclaggio di contanti trasportati dall’estero verso l’attraverso almeno 556 viaggi, per circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da società di commercio di materiali ferrosi. Gli arresti e il sequestro preventivo Martedì mattina la Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 indagati, 8 dei quali destinatari della misura della custodia cautelare in carcere e 5 posti agli arresti domiciliari, nonché un decreto di sequestro preventivo per equivalente di circa 1,5 milioni di euro e un decreto di perquisizione nelle abitazioni e aziende riferibili ai complessivi ...

