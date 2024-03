Ecco che cosa è la memoria E perché è così importante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ricordare è, ma, mentre per noi giovani significa soprattutto ricordarsi le nozioni per una verifica o un’interrogazione, per gli adulti, ricordare, significa ripensare ai momenti brutti o belli che hanno vissuto. E quindi cos’è la? Dopo un brain-storming in classe siamo arrivati ad alcune conclusioni. Per noi ragazzi esistono 2 tipi di: unagioiosa, nella quale si conservano i bei ricordi, i momenti passati insieme alle persone a cui si vuole bene e che ci suscita felicità; e unatriste, nella quale si conservano i ricordi brutti, come le sofferenze e la perdita delle persone amate. Ma esiste anche un terzo tipo diovvero quella, STORICA, che riguarda tutti, nella quale conserviamo avvenimenti che non ...