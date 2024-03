E3 Saxo Classic 2024 | prima vera sfida sui muri Wout van Aert e la Visma si scontrano con Mathieu van der Poel

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si comincia a fare sul serio nellehe del Nord. I primi antipasti erano arrivati il mese scorso con Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne-Brussel-Kuurne ma adesso non ci si può più nascondere andando verso il Giro delle Fiandre. Occasione importantissima per testarsi è sicuramente la E3giunta alla sua sessantaseiesima edizione. Partenza e arrivo in quel di Harelbeke con diciassettein totale da affrontare tutti concentrati nella parte centrale / finale di gara e dunque pronti a creare spettacolo (tra questi anche il Paterberg, uno deipiù noti in Belgio). Attesissimo lo scontro diretto tra il campione del mondovan der(Alpecin-Deceuninck) e una squadra stellare come il TeamLease a Bike che appare nettamente ...

Venerdì 22 marzo è il giorno dell’edizione 2024 della E3 Saxo Classic , che come da tradizione apre una settimana di culto per gli amanti delle Classic he del pavè. I 207 chilometri con partenza e ... (sportface)

Dove vedere E3 Saxo Classic 2024 diretta tv in chiaro e streaming live - Ecco dove vedere la E3 Saxo Classic 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il grande ciclismo sbarca in Belgio ...news.superscommesse

Ciclismo, Wout van Aert: 'Penso di aver sempre perso peso nel modo sbagliato in passato' - Il campione fiammingo della Visma Lease a Bike tornerà in azione venerdì 22 marzo ad Harelbeke, un appuntamento storico che ora è ufficialmente denominato E3 Saxo Classic. A pochi giorni da questo ...it.blastingnews

Ciclismo in tv: Catalunya e Classiche del nord su Eurosport, Coppi & Bartali sulla Rai - Appena archiviata la Milano - Sanremo, il mondo del Ciclismo si affaccia ad una settimana tra le più intense e spettacolari dell'intera stagione. Da una parte la Volta Catalunya e un tris di Classiche ...it.blastingnews