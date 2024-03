“È una peccatrice” | l’Iran vieta il rientro della salma Dove sono le femministe?

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nell’ultima puntataZanzara, Giuseppe Cruciani ha commentato la vicenda dell’adolescente che ha fatto il gestopistola in aula al Senato contro Giorgia Meloni, il boicottaggio delle università italiane verso quelle israeliane e la mancanza di proteste delleitaliane nei confronti del patriarcato iraniano. “A proposito dello studente di 16 anni che ha fatto il gestopistola in aula al Senato contro la Meloni. È gravissimo.”, esordisce Cruciani. “Ma voi immaginate, voi immaginate se uno studente di destra, fascistone eccetera, avesse fatto il gestopistola a Draghi o a Speranza? Sarebbe successo un casino. Poi tra l’altro questo fa pure lo spiritoso. Ha chiesto scusa però ha detto «beh sì però faccio dei saluti antifascisti». Ma che cazzo vuol dire? Mamma mia che pena. ...

RIdare dignità alla figura di Vida, tragicamente scomparsa. Questo il senso dell’appello lanciato da Ahmad Bahramzadeh, 28 anni, iraniano e laureando in odontoiatria a Pisa. Il giovane era amico di ... (thesocialpost)

Una tragedia nella tragedia. l’Iran -secondo quanto riportano Il Mattino e Il Messaggero – rifiuta no il rimpatrio della salma di Vida Shahvalad, la 21enne studentessa iraniana morta nella notte tra ... (ilfattoquotidiano)

“Restituiamo l’onore a Vida e aiutiamo la famiglia a riportare la salma in Iran, ha diritto ad essere seppellita”. È l’appello disperato di un amico di Vida Shahvalad, la giovane studentessa ... (secoloditalia)

Fidanzati morti in auto a Napoli, dopo le polemiche l’ok dall’Iran al rimpatrio della salma di Vida Shahvalad - Ok dall'Iran al rimpatrio della salma di Vida Shahvalad, la 20enne morta asfissiata insieme al fidanzato in un box auto di Secondigliano.tag24

Iraniana morta in Italia, "Vida accusata di disonore. Così il regime di Teheran soffoca il bisogno di libertà" - La studentessa 21enne e il fidanzato trovati senza vita in un’auto a Napoli. La polizia morale: "È una peccatrice". L’ambasciata al lavoro per il rientro della salma. L’attivista Moshir: gli ayatollah ...quotidiano

Fidanzati morti asfissiati, via libera al rimpatrio della salma di Vida - Sarà rimpatriata in Iran la salma di Vida Shahvalad, la studentessa 21enne morta a Napoli insieme al fidanzato, il 24enne Vincenzo Nocerino, nella notte tra il 15 e il 16 marzo dopo aver esalato i gas ...informazione