È morto M Emmet Walsh | da Blade Runner e Knives Out se ne va un mito

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il mondo del cinema è in lutto per la perdita di M., celebre attore noto per i suoi indimenticabili ruoli in pellicole di culto comeOut e Blood Simple. L’attore si è spento all’età di 88 anni, come annunciato dal suo manager Sandy Joseph in una dichiarazione a SkyNews. La scomparsa è avvenuta lo scorso martedì nel Vermont, presso il Curbs Memorial Hospital di St Albans. La carriera diè stata lunga e fruttuosa, arricchita da 119 film e oltre 250 produzioni televisive.Out, diretto da Rian Johnson, è stato uno dei suoi ultimi e più acclamati lavori. Johnson ha voluto rendere omaggio all’attore con un commovente tweet, ricordando la sua unicità e il gesto simbolico delle banconote da due dollari, simbolo di buon augurio, ...

