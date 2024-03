“È disgustoso | indignatevi tutti” Grande Fratello | la denuncia su Perla dopo i brutti fatti nella casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024), le parole di Sergio e Alessio suscatenano la reazione e larabbiosa. Vi abbiamo già raccontato di quello che hanno detto i due concorrenti sulla coinquilina. Prima Alessio e Sergio hanno detto a Federico “Forseè interessata a te”. Tuttavia si trattava di uno scherzo, come è stato confermato da quanto i due hanno detto subito. In un video condiviso sui social c’è chi fa notare: “Lungi da me diffidarlo visto come si è comportato, ma Alessio ce l’aveva con Federico perché Fede ha detto che se la limonava e lui in bagno con Sergio ha detto: ‘Neanche essendo cinque di noi sarebbe riuscito a limonarsela’, parlando di”. Una frase che ha scatenato tanti commenti negativi, tra cui quello della mamma di Mirko. Leggi anche: ...