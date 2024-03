Dynamite 20 03 2024 I Quit

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Siamo a Toronto e questo è molto importante, perché è qui che avverrà la resa dei conti fra Adam Copeland e Christian Cage, davanti alla loro gente. Non solo perché Kazuchika Okada punta subito all’oro e lo farà contro Eddie Kingston, questo e molto altro ci aspetta e direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Ad aprire le danze ci pensa Mercedes Monè che ci dice che è qui perché pensa che Global Women’s Revolution debba passare di qui, ma per farlo serve lei e serve lei qui in AEW. Nel mentre del suo discorso però le luci si spengono e appaiono Skye Blue e Julia Hart che attaccano la CEO, in suo soccorso arrivano Kris Statlander e Willow Nightingale ma le luci si spengono nuovamente e Julia e Skye scompaiono. Willow però è rimasta col colpo ...