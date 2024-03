(Di giovedì 21 marzo 2024) Ci risiamo. Anche ieri iaretini sono arrivati ain ritardo. Fin qui niente di nuovo, rispetto all’odissea pressochè quoitidiana che si trovano ad affrontare per andare al lavoro o a scuola. Se non fosse che questa volta il treno è arrivato a destinazione 68 minuti dopo il previsto. Un ritardo ammesso anche da Trenitalia con un messaggio ai clienti. Motivo? "Per consentire delle verifiche tecniche allaelettrica, l’580 da lei prenotato ha subito una deviazione di percorso che ha comportato un maggior tempo di viaggio complessivo", è scritto nel messaggio indirizzato ai viaggiatori. "Il nostro treno è stato deviato– spiega Dimitri Abbado referente del Comitatoaretini - e poi è ...

Due ore in Intercity fino a Firenze: "Noi, buttati sulla linea lenta". Esplode la rabbia dei pendolari - Dopo un lungo giro, il treno taglia il traguardo con 68 minuti di ritardo per "verifiche tecniche". Il caso fa crescere l'attesa sul vertice in Regione. "Ci spetta la precedenza sull'alta velocità".

