(Di giovedì 21 marzo 2024) Mission Impossible episodio 10. A scrivere il copione ci sta provando il, fortespinta del governo Meloni, del sostegnoRegione guidata da Attilio Fontana ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Due civici di centrodestra per sfidare le roccaforti della sinistra - In vista delle amministrative di Bergamo e Cremona il centrodestra lombardo punta sui candidati civici. E intanto si iniziano a scaldare i motori per le comunali di Milano ...ilfoglio

Presso la Torre Civica due eventi dedicati al benessere femminile - La Torre Civica torna al centro di alcuni eventi nella primavera saviglianese. In particolare, sono all’orizzonte due appuntamenti accomunati dal tema “SantaRosa è benessere” – nell’ambito del progett ...ideawebtv

"SantaRosa", la Torre Civica di Savigliano al centro di due appuntamenti dedicati alla donna - CUNEO CRONACA - La Torre Civica torna al centro di alcuni eventi nella primavera saviglianese. In particolare, sono all'orizzonte due appuntamenti accomunati dal tema "SantaRosa è benessere" – ...cuneocronaca