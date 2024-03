Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 21 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Questa sera, giovedì 21, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In apertura di puntata, Paolo Del Debbio intervista il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con cui verranno discusse le questioni più urgenti di politica interna ed estera: dai risultati del voto in Russia alle ripercussioni di questo sui conflitti internazionali, per arrivare poi alle prossime sfide del governo italiano. A seguire, le contestazioni studentesche e gli ...