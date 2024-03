Dramma a Civitavecchia | uomo trovato morto in casa

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 –dove, alle ore 14.30 di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Montegrappa civico 1, per un soccorso a persona. Impossibilitati ad entrare dalla porta, i Vigili del fuoco, con l’ausilio della scala allungabile hanno guadagnato l’ingresso nell’appartamento, permettendo al personale sanitario del 118 di entrare. Il medico purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’residente nello stabile in indirizzo, per cause ancora da verificare. Sul posto presenti anche i carabinieri per c ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Travolto e ucciso sulla via Aurelia, il fratello di Ioan Puscasu: “Siamo delusi e amareggiati” - Il conducente dell'auto pirata è stato condannato per fuga e omissione di soccorso, ma non per omicidio stradale ...fanpage