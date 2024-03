Dragon’s Dogma 2 a 60 FPS | i fan pianificano l’uccisione di NPC “inutili” per aumentare il framerate

(Di giovedì 21 marzo 2024) La community ha iniziato già ad escogitare alcune strategie perildi2, cercando in questo modo di farsi trovare preparati appena verrà rilasciato il gioco, con il rilascio in programma nella giornata di domani, il 22 Marzo 2024. E come segnalato prontamente da IGN.com, una nutrita fetta di fan ha deciso di pianificare una serie di omicidi di NPC “” peril frame rate dell’ultima opera di Hideaki Itsuno, cercando in questo modo di alleggerire il carico computazionale della CPU del proprio PC. Questa idee della community, che potrà sembrare bizzarra di primo acchito, è nata dopo che appena poche ore fa Capcom ha dichiarato che i problemi di prestazioni con la versione PC di2 potrebbero ...

Capcom ha annunciato di essere al lavoro per migliorare gli FPS e le prestazioni della versione PC di Dragon’s Dogma 2 Ormai manca davvero pochissimo all’uscita di Dragon’s Dogma 2 e in questi ... (tuttotek)

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Dragon’s Dogma 2, attesissimo action-RPG targato Capcom in arrivo proprio oggi, 22 marzo, su PC e console di attuale ... (tuttotek)

Dragon's Dogma 2 primo su Steam con tante critiche: gira male e microtransazioni invasive - Tra microtransazioni selvagge e una cattiva ottimizzazione, il lancio di Dragon's Dogma 2 sembra essere piuttosto problematico.everyeye

Dragon's Dogma 2: qual è la classe migliore da scegliere per iniziare - Ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi nella difficile scelta della classe iniziale in Dragon's Dogma 2. Se state per dare il via alla vostra avventura in Dragon's Dogma 2, è molto probabile che ...msn

Dragon's Dogma 2: giocatori in rivolta per le microtransazioni pay-to-win - Dragon's Dogma 2 è stato lanciato con moltissime microtransazioni, facendo infuriare la comunità che lo sta recensendo negativamente.multiplayer