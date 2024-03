dr gam in radio venerdì 22 marzo “THE WAY OUT” il nuovo singolo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da domani222024 sarà in rotazionefonica “The Way Out”, ildi dr.gam disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15. Andiamo ad approfondire. dr.gam, esce il“The way out” Dal 222024 sarà in rotazionefonica “The Way Out” (White Coal Records – AWAL/The Orchard/Sony Music). Si tratta deldi dr.gam, cantato insieme a Pamela Paco, disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15. “The Way Out” (La via di uscita) è un brano di liberazione e di grande speranza. Il viaggio, i concerti ed il contatto con le persone sono da sempre le colonne portanti di ...

MUSICA - "The way out", il nuovo singolo di Dr. Gam - Il brano raggiunge la 7a posizione dei brani stranieri più ascoltati in radio. “The Way Out” (White Coal Records - AWAL/The Orchard/Sony) è il nuovo singolo di dr.gam disponibile sulle piattaforme di ...napolimagazine

