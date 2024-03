Dr Claudio Mocci Dent AL | “Nuovi traguardi per l’implantologia avanzata | dall’utilizzo di sistemi hi-tech all’approccio multi-disciplinare nutrizionale”

(Di giovedì 21 marzo 2024) La tecnologia ha rivoluzionato l’esperienza dalista. Tra gli ultimi avanzamenti tecnologici c’èsottoperiostea juxta-ossea, ad elevato standard di qualità e controllo. Civitavecchia, 21 marzo 2024. Negli ultimi anniha fatto passi da gigante nella messa a punto di materiali sempre più resistenti, estetici e precisi.software permettono di pianificare interventi in

Fumetti, in libreria 'Una macchina per due': la storia della partigiana Teresa Noce: ... scritto dallo sceneggiatore Daniele Mocci e illustrato dal disegnatore Jean Claudio Vinci . La storia è incentrata sulla figura della partigiana e attivista comunista Teresa Noce , una delle 21 ...

Dr. Claudio Mocci (Dent.AL.): "Stampa 3D e tecnologie hi - tech nello studio dentistico: precisione, velocità e vantaggi per il paziente": Claudio Mocci e la dr.ssa Giuliana Pascarella, fondatori e titolari della clinica Dent. AL. ad Allumiere , in provincia di Roma. - . Si tratta della procedura virtuale con cui, da radiografie e ...