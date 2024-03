Dossieraggio vip | si allarga l’ipotesi sulla «Squadra Fiore» | «Arrivavano fino alle inchieste della Procura | spiati conti e pagamenti in hotel»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) C’è un inquietante prosieguo dell’inchiesta di Today», i funzionari dello Stato che accedono a vario titolobanche dati riservate dello Stato per estrarne notizie riservate su persone o imprese. Da rivendere poi a clienti interessati, anche all’estero. Nella seconda parte, pubblicata oggi – 21 marzo -, il giornalista Fabrizio Gatti sostiene che l’accessobanche dati permette addirittura di spiare le indaginimagistratura. Soprattutto quelle ancora segrete. Non solo: sarebbe possibile anche sapere in automatico se il proprio nome o il codice fiscale vengono interrogati nelle piattaforme investigative. Documenti come le Sos, le segnalazioni di operazioni sospette dell’Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia, e le ...