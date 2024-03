Doppio appuntamento con Amici 23 | domani venerdì 22 marzo 2024

(Di giovedì 21 marzo 2024) Fan di23 siete pronti? Il serale è davvero alle porte. Sabato vedremo finalmente la prima puntata della fase più importante del programma ma attenzione perché abbiamo una bellissima notizia per voi…23,22doppia puntata22, proprio il giorno prima della puntata del serale, ci sarà uncon gli allievi di23. Infatti non è previsto solo il daytime come di consueto. Prima della striscia quotidiana, sempre su Canale 5, vedremo in onda uno speciale sul talent. L’è per le ore 14.45 e si continuerà con i ragazzi della scuola, fino alla fine del classico daytime, che terminerà intorno alle ore 16.40. Questo vale a dire ...

Tempo di lettura: 3 minutiProsegue, infatti, la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio con il terzo appuntamento che si terrà sabato 9 marzo alle ore ... (anteprima24)

Dantedì, Doppio appuntamento per rendere omaggio al Sommo Poeta con le Grotte di Castellana - Doppio appuntamento per rendere omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri in occasione del Dantedì con le Grotte di Castellana e Hell in the cave. - ore 20:00 presso il Museo Speleologico Franco Anelli ...baritoday

Una lettera per Joe - Sessantasette firme in una missiva inviata al presidente americano, Joe Biden, per chiedergli un netto cambio nella sua politica verso Israele se lo Stato ebraico continuerà la sua operazione militare ...corriere

Al Brixia Forum spazio a Cosmogarden e Bbq Expo - Brescia. Al Brixia Forum a Brescia è tutto pronto per il Doppio appuntamento con Cosmogarden e Bbq Expo. Le due rassegne organizzate da Area Fiera, e in calendario dal 5 all’8 aprile 2024, sono state ...quibrescia