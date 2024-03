Dopo Camarda | ecco Liberali Il Milan ha un tesoro in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’Italia Under 17 ha battuto ieri i pari età dell’Olanda per 2-0 nella prima sfida valida per le qualificazioni al prossimo Europeo e ilgongola. Sì, perché oltre al talento classe 2008 Francesco, che aveva già fatto il suo esordio in maglia azzurra tra le fila della squadra di Favo lo scorso agosto, a prendersi i riflettori ci ha pensato Mattia, attaccante classe 2007 e punto fermo della Primavera rossonera. Partiti entrambi titolari al Myyrmaki Stadium di Vantaa, in Finlandia, i due giocatori di Abate si sono presi la scena diventando i principali protagonisti del gol che ha chiuso la gara, cona ispirare l’azione e l’esterno a capitalizzarla ribadendo il pallone in rete. Per il club di via Aldo Rossi, dunque, un’ulteriore soddisfazione, soprattutto se si pensa che oltre ai due ...