Donna morta investita da un treno in stazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un dramma si è verificato intorno alle 3:30 di notte di giovedì 21 marzo vicino allaferroviaria di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Unadi 31 anni èdopo essere statada unmerci in transito in direzione nord.Leggi anche: Ragazzo travolto da un: circolazione ferroviaria bloccata L’orrenda morte dellaa Roseto La vittima sarebbe originaria proprio di Roseto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ilsi sarebbe fermato dopo circa un chilometro dal punto dell’investimento della. Il traffico ferroviario è rimasto ovviamente bloccato fino alle 6 di stamattina per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. Sul posto sono ...