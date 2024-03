Don Matteo 14 rinviato all’autunno 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Raoul Bova - Don14 (US Rai) Rai 1 rinvia alla prossima stagione un’altra fiction. Questa volta, però, non si tratta di un titolo qualunque ma di un pezzo da 90 nella programmazione della rete ammiraglia Rai da più di vent’anni: Don. Ebbene sì, gli affezionati spettatori della serie con protagonista il prete in moto Raoul Bova dovranno attendere l’autunnoper la messa in onda della quattordicesima stagione, che dunque arriverà a circa due anni e mezzo di distanza dalla precedente, in onda nella primavera 2022. Si tratta dello stop più lungo di sempre per Don, in onda dal 2000. Don14 era previsto da fine marzo, poi– di una settimana – ad aprile (partenza programmata giovedì 4) ed ora lo slittamento direttamente alla prossima stagione ...