Don Matteo 14 | Chi è il nuovo capitano | Diego Martini | “è un po’ rigido”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Per Don14, la nuova stagione della serie in arrivo su Rai1 il prossimo 4 aprile, c’è una new entry di cui si parlerà molto. Si tratta del(Eugenio Mastandrea) arrivato a Spoleto per sostituire la parigrado Anna Olivieri, felice sposa del Pubblico Ministero Marco Nardi. Un avvicendamento che farà commuovere sicuramente il pubblico della fiction, ma che servirà a dareimpulso alle storie della serie., infatti, alias Eugenio Mastrandrea, arriva nella piccola città umbra con un piglio molto deciso e un carattere molto. “è preciso, sistematico, monomaniacale. Totalmente dedito al suo lavoro al quale si consacra 24 ore su 24“, ha detto Mastrandrea. ...