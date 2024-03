Domeniche Bestiali – L’epica gaffe del cronista tedesco | commenta l’abbraccio tra Wirtz e i suoi nonni | ma tutti lo prendono in giro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Non è bello ciò che è bello ma che bello, che bello, che bello. Nino Frassica troverebbe di sicuro parole e frasi migliori delle nostre per ledove, parafrasandolo, non tutto è ciò che sembra ma ciò che sembra a volte è tutto. E così un panzuto bomber da calcio amatoriale dall’anonimo cognome magari è realmente un bomber purosangue, ma può anche accadere che chi dice di essere un calciatore in realtà non lo sia e che pure l’albero genealogico mostri falle. E neppure affidarsi a strane alchimie può dare risultati positivi. IL NOUMENO Parlare di Kant e Schopenahuer aè un po’ come affidare a Lele Adani la prefazione del libro di Max Allegri: smettiamo subito, ci serviva solo un espediente narrativo per parlare del Fenomeno, inteso come Ronaldo, che già tra queste righe è una ...