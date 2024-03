Domenica delle palme | a Parco Leonardo viabilità provvisoria per la processione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024) Fiumicino, 21 marzo 2024- ll giorno 24 Marzo 2024 in occasione della, si terrà laorganizzata dalla Parrocchia San Benedetto Abate, in località. Per poter realizzare tale manifestazione religiosa, sarà istituita la seguente disciplina trafficoper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: Chiusura al transito veicolare di Via Stoccolma, Via Oslo, Via Varsavia, Via Stoccolma, Via Portuense, Viale del Caravaggio e Via del Perugino fino all’ingresso della Chiesa San Benedetto Abate, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 del giorno 24 Marzo 2024, e comunque fino al termine della ...