Docente scippata da un giovane | ma uno studente interviene Il preside | “Una sconfitta Lo scippatore lo conosco”

Prof salvata dallo scippo di un ex studente a Montebelluna, premio del Comune per il giovane eroe. Le parole della mamma - MONTEBELLUNA (TREVISO) - Un encomio dal sindaco per il giovane eroe dell'Einaudi. La vicenda dello studente 16enne che, assieme ad alcuni amici più giovani, nei giorni scorsi ...ilgazzettino

Montebelluna, studente recupera il portafoglio rubato alla professoressa - Parla il 16enne si è fatto restituire il portafogli dallo scippatore, il plauso del sindaco e di Zaia. Il rapinatore è un ex studente espulso dall’istituto ...tribunatreviso.gelocal

Prof scippata, studente 16enne blocca il rapinatore - La stessa Docente scippata ha definito Andrea “il mio eroe” in una lettera inviata al dirigente, lodando il grande senso civico dimostrato dal ragazzo e dai suoi amici. La vicenda ha avuto luogo ...news.fidelityhouse.eu